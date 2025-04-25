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Русское оружие

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❗️⚡️Индо-пакистанский конфликт: ситуация на Кашмирском операционном направлении

❗️⚡️Индо-пакистанский конфликт: ситуация на Кашмирском операционном направлении на эту минуту Власти Пакистана готовятся к возможному нападению с индийской стороны и ответят на него "в полную силу".

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