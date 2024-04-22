В Крыму объявлен «кружечный сбор» на куличи солдатам

Благотворительная акция проводится по благословлению местного митрополита в епархиальных храмах. Пресс-служба крымской митрополии рассказала об акции «Пасхальный подарок защитнику отечества» - кружечный сбор на централизованную закупку пасхальных куличей для раздачи военнослужащим срочной службы на территории Республики Крым и для крымских подразделений в зоне проведения СВО на Херсонском направлении.
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