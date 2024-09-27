Кружки олимпиадного программирования появятся в нижегородских школах по инициативе ИТ-кампуса «НЕЙМАРК»

В ИТ-кампусе «НЕЙМАРК» открылась лаборатория олимпиадного программирования. О методологической и организационной поддержке углубленного изучения ИТ школьниками и студентами рассказали представители образовательной организации на брифинге 26 сентября 2024 года.
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