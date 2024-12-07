Костин отреагировал на слухи о возможной заморозке вкладов

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Василий Васильев

Насчет - «Чушь, конечно» от Костина я бы посомневался. Решения в России принимает не Костин, а Путин. А от нашего Президента можно ожидать всякого, в т.ч. и заморозки вкладов. Если Ситуанов, Набиулина скажут Президенту :"надо Федя, надо...", то заморозят вклады. Тем более, что россиян, у которых значительные вклады на депозитах, меньше 5%. А остальные 95%, конечно огорчатся, правда не сильно, поскольку обидно, но не смертельно.