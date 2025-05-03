В Киеве прогремел взрыв

В Киеве раздался взрыв. Как сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале, мэр города Виталий Кличко предупредил жителей о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), призвав находиться в укрытиях.
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