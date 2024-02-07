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Русская весна

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ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли Шебекино, есть пострадавшие

Утром 7 февраля ВСУ обстреляли многострадальный город Шебекино (Белгородская область). Под огнём противника оказалась территория одного из промышленных предприятий города.

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