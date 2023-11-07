В Китае сдано в эксплуатацию первое крупнотоннажное круизное судно

В Шанхай доставлено первое крупнотоннажное круизное судно Adora Magic City, построенное в Китае. Судно имеет длину 323,6 м, ширину 37,2 м, 2125 кают, расположенных на 16 этажах, общую площадь более 40 000 кв.
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