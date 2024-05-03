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Алексей Богомолов: «Оснований для паники у мэра Орла пока больше, чем у всех остальных чиновников»

Алексей Богомолов: «Оснований для паники у мэра Орла пока больше, чем у всех остальных чиновников»

Решение Заводского районного суда г. Орла, а вслед за ним и областного, о прекращении уголовного преследования в отношении мэра Парахина вызвало на Орловщине шквал эмоций и оценок всей правоохранительной системы региона.

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