Алексей Богомолов: «Оснований для паники у мэра Орла пока больше, чем у всех остальных чиновников»

Решение Заводского районного суда г. Орла, а вслед за ним и областного, о прекращении уголовного преследования в отношении мэра Парахина вызвало на Орловщине шквал эмоций и оценок всей правоохранительной системы региона.
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