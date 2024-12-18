"Крыша" цыганской диаспоры в Коркино раскрыта: Детектив, за которого стыдно В Челябинске 17 декабря задержали экс-главу центра "Э", бывшего замначальника полиции по оперативной части областного главка МВД Сергея Федерягина.
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