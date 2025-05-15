Места для заключенных заканчиваются в британских тюрьмах

Мужские тюрьмы в Великобритании в настоящее время заполнены почти на 99%, власти страны ожидают, что если не принять никаких мер, места в них закончатся в ноябре 2025 года, заявила представитель министерства юстиции Эми Рис.
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