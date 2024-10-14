Минкульт РФ все-таки отсудил 83 млн за провал фильма с Шварценеггером и Джеки Чаном

Кинокомпания “Русская фильм группа”, создавшая неудавшийся фильм “Тайны печати дракона”, обязана вернуть Министерству культуры субсидию в размере 60 миллионов рублей, а также 23 миллиона рублей процентов.
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