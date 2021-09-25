Пронько: "Власть признала ошибку. Это подлость, которую пытались скрыть"

Время узнать правду!ПолитикаПронько: "Власть признала ошибку. Это подлость, которую пытались скрыть" Если верить отчётам чиновников и руководителей от медицины, то в отечественное здравоохранение направляются триллионы.Вернуться к статье116НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИванОпытная лгунья со стажем со времён задымления подмосковья, Мадам арбидол.Василий ШафрановВ нашем правительстве ВСЕ такие. Нет там ни одного, кто бы думал и заботился о простом народе.ААлександрПро такие приемы еще Шукшин писал. Взяли на вооружение. Ложь во спасение… задницы. И вся эта публика - свои в тусовке. Чего стоят замечания президента на совещаниях с министрами - уровень начальной школы. Но этот рой только жужжит и играет «в классики» по одной и той же схеме: стащить и вывезти. Единственное, что неуклонно растет. Китай за счет низкой зарплаты построил мощную экономику с высокими зарплатами. У нас - вывезли столько же. И играют в «на шарап» подачками.Юрий DedХочу спросить у Пронько а кто принимал закон о реформировании - не подскажешь ? Паскуда брехливая .ДРДжамиль РасулевОптимизаторов медицины, образования, лесного хозяйства-судить и всенародно казнить. Сволочи.Враги народа....АИАндрей ИвановИ, кстати, на происходящее обращал внимание и Владимир Путин - но как всегда от его обращений внимания , кроме разговоров , толку ноль и почему до сих пор , как минимум , не уволено это недоразумение зовущееся Татьяной Голиковой ?Владимир СадчикУ нас врагами народа становятся те, кто на подобные их деяния пальцем показывает...борис сторублевцеввсё это издержки теперешней криминальной власти!!!АВАндрей ВолодичевАвтор, этот сюрреализм сам Путин и порадил и всеми силами сейчас поддерживает эту гнилую Систему. И ничего эти твари переделывать не будут, им не это нужно, а бабла побольше урвать! Они продолжают совершать ошибки и врать, возьмите ситуацию с ковидом: у них с экранов тв все под когтролем и мы лючше всех, а реально - это отстой, не дай бог какой-нибудь более серьезный вирус родится, будет просто АД из-за этих скотов. Вместо того, чтобы критически мыслить и искать ошибки и оперативно их устранять, эти клоуны заявляют, что у нас лучше всех.АВАндрей ВолодичевАвтор, этот сюрреализм сам Путин и порадил и всеми силами сейчас поддерживает эту гнилую Систему. И ничего эти твари переделывать не будут, им не это нужно, а бабла побольше урвать! Они продолжают совершать ошибки и врать, возьмите ситуацию с ковидом: у них с экранов тв все под когтролем и мы лючше всех, а реально - это отстой, не дай бог какой-нибудь более серьезный вирус родится, будет просто АД из-за этих скотов. Вместо того, чтобы критически мыслить и искать ошибки и оперативно их устранять, эти клоуны заявляют, что у нас лучше всех.Александр ДементьевА чего же Вы все хотели? Посадили ЕдРисню себе на шею. Вот она и рулит строго по приказу ВВП - "Кончай болтать. Начинай тырить!" Так что надо ждать продолжения....."Завтра будет лучше чем вчера"...Для них..Комментировать
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