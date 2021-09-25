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Пронько: "Власть признала ошибку. Это подлость, которую пытались скрыть"

Пронько: "Власть признала ошибку. Это подлость, которую пытались скрыть"

Если верить отчётам чиновников и руководителей от медицины, то в отечественное здравоохранение направляются триллионы.

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Иван
Опытная лгунья со стажем со времён задымления подмосковья, Мадам арбидол.
Василий Шафранов
В нашем правительстве ВСЕ такие. Нет там ни одного, кто бы думал и заботился о простом народе.
Александр
Про такие приемы еще Шукшин писал. Взяли на вооружение. Ложь во спасение… задницы. И вся эта публика - свои в тусовке. Чего стоят замечания президента на совещаниях с министрами - уровень начальной школы. Но этот рой только жужжит и играет «в классики» по одной и той же схеме: стащить и вывезти. Единственное, что неуклонно растет. Китай за счет низкой зарплаты построил мощную экономику с высокими зарплатами. У нас - вывезли столько же. И играют в «на шарап» подачками.
Юрий Ded
Хочу спросить у Пронько а кто принимал закон о реформировании - не подскажешь ? Паскуда брехливая .
Джамиль Расулев
Оптимизаторов медицины, образования, лесного хозяйства-судить и всенародно казнить. Сволочи.Враги народа....
Андрей Иванов
И, кстати, на происходящее обращал внимание и Владимир Путин - но как всегда от его обращений внимания , кроме разговоров , толку ноль и почему до сих пор , как минимум , не уволено это недоразумение зовущееся Татьяной Голиковой ?
Владимир Садчик
У нас врагами народа становятся те, кто на подобные их деяния пальцем показывает...
борис сторублевцев
всё это издержки теперешней криминальной власти!!!
Андрей Володичев
Автор, этот сюрреализм сам Путин и порадил и всеми силами сейчас поддерживает эту гнилую Систему. И ничего эти твари переделывать не будут, им не это нужно, а бабла побольше урвать! Они продолжают совершать ошибки и врать, возьмите ситуацию с ковидом: у них с экранов тв все под когтролем и мы лючше всех, а реально - это отстой, не дай бог какой-нибудь более серьезный вирус родится, будет просто АД из-за этих скотов. Вместо того, чтобы критически мыслить и искать ошибки и оперативно их устранять, эти клоуны заявляют, что у нас лучше всех.
Андрей Володичев
Автор, этот сюрреализм сам Путин и порадил и всеми силами сейчас поддерживает эту гнилую Систему. И ничего эти твари переделывать не будут, им не это нужно, а бабла побольше урвать! Они продолжают совершать ошибки и врать, возьмите ситуацию с ковидом: у них с экранов тв все под когтролем и мы лючше всех, а реально - это отстой, не дай бог какой-нибудь более серьезный вирус родится, будет просто АД из-за этих скотов. Вместо того, чтобы критически мыслить и искать ошибки и оперативно их устранять, эти клоуны заявляют, что у нас лучше всех.
Александр Дементьев
А чего же Вы все хотели? Посадили ЕдРисню себе на шею. Вот она и рулит строго по приказу ВВП - "Кончай болтать. Начинай тырить!" Так что надо ждать продолжения....."Завтра будет лучше чем вчера"...Для них..

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