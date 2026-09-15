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Царьград

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Макрону и Мерцу должно быть страшно за себя. Каждый день и каждую ночь

Макрону и Мерцу должно быть страшно за себя. Каждый день и каждую ночь

Прямое столкновение России и Европы ещё недавно считалось невозможной крайностью, которой пугали друг друга участники политических ток-шоу и отставные военные.

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