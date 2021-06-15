Комментарии американцев об обложке Time: симфония презренных (Fox News)

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаКомментарии американцев об обложке Time: симфония презренных (Fox News) Обложку журнала «Тайм» разругали в США за натянутую попытку выставить Байдена «крутым» перед встречей с Путиным.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьMichael Shapвсе всё неправильно поняли, этореклама очков, фирма-производитель оплатилаLiudmila Kosteley (Моисеева)Из всех комментариев ясно, что ИХ СМИ работает лучше наших. Что в Европе, что в США, Россия "захватчик", чужих земель. А сами на какой земле живут? Украина, более чем на половину слеплена из ЗЕМЕЛЬ РОССИИ. Даже КИЕВ. РУСЬ_КИЕВСКАЯ! А в Америке кто КОРЕННОЙ? И почему ничего не говорят, сколько США ведёт войн по всему МИРУ.Так кто "продолжает вести войну на Украине?". Даже этого НЕ ЗНАЮТ, а пишут "кстати". Сначала узнайте где Украина, и её историю, а потом пишите "грязные комментарии."Эдуард АлександровПриводить в статье выборочные комментарии - это тасовать "правду" под себя. Кто чего в США только не пишут - и за и против, а создаётся мнение, что все на одной стороне. Это подтасовка уровня примитивного троллинга.ГБГригорий БерсеневИ что, такой образ трактуется в США, как образ "крутого парня"? Как-то скудно...БОБорис ОсиповАлександр СимаковЧто ни говори, но Путин пока единственный мировой политик, портрет которого журнал TIME помещает на фоне своего названия, а не ставит клеймо на лоб.Комментировать
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