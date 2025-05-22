ВС РФ уничтожили два подразделения ВСУ, направлявшихся к Курской области

Российские военнослужащие уничтожили два подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись к Курской области, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
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