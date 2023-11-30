Собянин рассказал, как Москва развивает инфраструктуру для домашних животных

С 2021 года реализуется проект «Питомцы в Москве» Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в столице открыты 26 государственных ветеринарных клиник, круглосуточно работают выездная ветеринарная служба и контакт-центр для владельцев животных.
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