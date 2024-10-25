Детям — взрослые права: продажа недвижимости с 14 лет в России Ирэн ОрлонскаяСогласно новым правилам, в России подростки, достигшие 14-летнего возраста, имеют право участвовать в сделках с недвижимостью, однако это возможно только при соблюдении ряда дополнительных условий.
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