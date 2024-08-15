СКА Хабаровск – Сокол где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Первая лига 23 августа

В пятницу, 23 августа, сыграют СКА Хабаровск и Сокол в 7 туре Первой Лиги по футболу (ФНЛ). Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.