Ветер, снег и 125 четвероногих спортсменов: как сделать начало года незабываемым

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Многие после пышного торжества предпочитают 1 января хорошенько выспаться, но самые отважные встают рано утром и отправляются искать приключения, например, едут кататься на собачьих упряжках.
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