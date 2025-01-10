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Ветер, снег и 125 четвероногих спортсменов: как сделать начало года незабываемым

Ветер, снег и 125 четвероногих спортсменов: как сделать начало года незабываемым

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Многие после пышного торжества предпочитают 1 января хорошенько выспаться, но самые отважные встают рано утром и отправляются искать приключения, например, едут кататься на собачьих упряжках.

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