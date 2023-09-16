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Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Лацио», «Интер» против «Милана», «Наполи» в гостях у «Дженоа»

Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Лацио», «Интер» против «Милана», «Наполи» в гостях у «Дженоа»

Также в субботу «Интер» сразится в дерби с «Миланом», «Наполи» сыграет в гостях с «Дженоа». В воскресенье «Рома» встретится дома с «Эмполи».

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