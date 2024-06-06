Процесс над Трампом в Джорджии отложили до решения судьбы прокурора

REUTERS/Joe Camporeale-USA TODAY Sports Процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия отложили на время рассмотрения исков об отстранении прокурора, говорится в решении апелляционного суда.
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