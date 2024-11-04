Президент Грузии призвала грузинских послов подать в отставку

Послы Грузии в западных странах должны подать в отставку в протест против действий правительства Грузии, 3 ноября написала президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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