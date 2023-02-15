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Крис Пол набрал 17 очков и рекордные в сезоне 19 передач в матче с «Сакраменто»

Крис Пол набрал 17 очков и рекордные в сезоне 19 передач в матче с «Сакраменто»

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол оформил дабл-дабл в матче с «Сакраменто» (120:109). Пол набрал 17 очков (7 из 15 с игры), рекордные в сезоне 19 передач, 5 подборов и 2 перехвата при 4 потерях за 37 минут.

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