Подсудное дело. Дональд Трамп не планирует увольнения после скандала с Signal

Президент США Дональд Трамп дал ряд комментариев относительно нашумевшего ранее инцидента с мессенджером Signal, в чат высокопоставленных чиновников которого случайно был добавлен посторонний гражданин - главред американского журнала The Atlantic.
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