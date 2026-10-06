The Voice Gives Brandon Diaz A Second Chance In Season 30, Adam Levine Admits: 'I Made A Mistake'

After auditioning back in Season 4, Brandon Diaz returned to The Voice on Monday for a shot at redemption - and he brought his wife, a Voice semifinalist.
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