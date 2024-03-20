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Пронедра

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Лоббисты из European Aluminium хотят “очистить” европейский рынок от конкурентов

Лоббисты из European Aluminium хотят “очистить” европейский рынок от конкурентов “Русал” опубликовал сообщение с объяснением ситуации вокруг обсуждения введения санкций против российского алюминия.

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