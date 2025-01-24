Два майора: Минобороны России:. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат:

Минобороны России:В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат:37 – над территорией Брянской области,20 – над территорией Рязанской области,17 - над территорией Курской области,17 – над территорией Саратовской области,семь – … .
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