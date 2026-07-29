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Нижегородская правда

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Комплексные учения по гражданской обороне проходят в Дзержинске

Комплексные учения по гражданской обороне проходят в Дзержинске

Плановые комплексные учения по гражданской обороне проходят в Дзержинске с 8 по 31 июля. Их организуют комиссия Главного управления МЧС России по Нижегородской области совместно с Министерством региональной безопасности Нижегородской области, рассказал мэр Михаил Клинков.

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