Плановые комплексные учения по гражданской обороне проходят в Дзержинске с 8 по 31 июля. Их организуют комиссия Главного управления МЧС России по Нижегородской области совместно с Министерством региональной безопасности Нижегородской области, рассказал мэр Михаил Клинков.
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