Футбольный судья по делу о договорном матче отправлен под домашний арест

Бывший футбольный судья, задержанный по делу о попытке оказания влияния на результат матча между командами «Алания» и «Химки» в 2023 году, отправлен под домашний арест, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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