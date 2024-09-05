Как британский флот разбойничал на Русском Севере Белое море. Атака русского поселения фрегатом «Миранда» и корветом «Бриск».
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Как британский флот разбойничал на Русском Севере Белое море. Атака русского поселения фрегатом «Миранда» и корветом «Бриск».
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