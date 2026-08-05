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Любинский: Киев активизировал теракты из-за провалов ВСУ

В среду вечером замглавы Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Дмитрий Любинский в ходе интервью РИА Новости проинформировал о том, что киевские власти наращивают террористическую активность против мирных жителей России.

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