СИМФЕРОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГАИ перекрыли движение по Южнобережному шоссе в районе троллейбусного шоссе в Ялте из-за разлива реки Гува, возводятся дамбы, предпринимаются меры по безопасности людей и транспорта.
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