Самуэльссон, Понсилуома, Ханна и Эльвира Оберг вошли в состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира

Соревнования пройдут с 30 ноября по 8 декабря в финском Контиолахти. Сборная Швеции Женщины Эльвира Оберг Ханна Оберг Анна Магнуссон Анна-Карин Хейденберг Элла Халварссон Сара Андерссон Мужчины Себастьян Самуэльссон Мартин Понсилуома Антон Иварссон Йеспер Нелин Малте Стефанссон Виктор Брандт.
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