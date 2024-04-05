В Петербурге объемы оказания высокотехнологичной медпомощи увеличились на 19 процентов

Губернатор Александр Беглов назвал это одной из приоритетных задач развития здравоохранения В больницах Петербурга в 2023 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 157 158 человек, что на 19 процентов больше, чем в 2018 году.
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