Глава Ford Motor обвинил Трампа в хаосе в автомобильной промышленности

Хаос, а не инновации и производство, нарастил в американской автомобильной промышленности президент США Дональд Трамп, заявил исполнительный директор автоконцерна Ford Motor Джим Фарли, 11 февраля передает телеканал NBC News.
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