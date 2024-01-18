На Украине применили импровизированную систему ПВО с западными элементами

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Вооруженные силы Украины впервые применили импровизированную систему противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из советских и западных элементов.
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