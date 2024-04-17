Пелену раки Александра Невского привезут в Санкт-Петербург из Сергиева Посада

Из Северной столицы отправится большая выставка янтаря Пелена из гробницы Александра Невского будет выставлена в государственном музее-памятнике «Исаакиевский собор» в 2024 году, рассказал директор ГМП Юрий Мудров во вторник, 16 апреля.