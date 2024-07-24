БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ЗРК HAWK на Украине

ЗРК HAWK на Украине

Один из испанских ЗРК HAWK, переданный Украине осенью 2022 г, Фото Минобороны Испании Осенью 2022 года зарубежные партнёры начали поставлять на Украину американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) HAWK и боеприпасы к ним.

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