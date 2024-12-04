Набиуллина: Россия может прийти к цели по инфляции не раньше 2026 года

Она допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. Потенциал экономики, по ее оценке, «растет и будет расти в следующем году», рецессии ЦБ пока не ожидает Тормозной путь до цели по инфляции в России в 4% займет весь 2025 год и захватит 2026-й.