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Набиуллина: Россия может прийти к цели по инфляции не раньше 2026 года

Набиуллина: Россия может прийти к цели по инфляции не раньше 2026 года

Она допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. Потенциал экономики, по ее оценке, «растет и будет расти в следующем году», рецессии ЦБ пока не ожидает Тормозной путь до цели по инфляции в России в 4% займет весь 2025 год и захватит 2026-й.

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