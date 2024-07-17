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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лина Федорова: «На сборах в Сочи поставила кучу программ. Следите за успехами группы Волкова, надеюсь, сможем вас приятно удивить»

– Как пришла к тому, что будешь работать в группе Волкова? – Получилось это довольно спонтанно. Еще до моей поездки в Сочи на сборы мне написал тренер Артем Казаков и предложил попробовать, сказал, что работы много, большой объем нужно выполнить перед стартом сезона и в начале сезона, а дальше уже пойдет или нет.

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