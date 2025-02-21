Спектакль для России: Как Европа изображает бунт, в то время как поляки готовятся к конфликту Ирэн ОрлонскаяНедавно издание Financial Times сообщило о серьезном конфликте, возникшем среди европейских лидеров во время экстренной встречи, организованной президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.