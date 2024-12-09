Колл-центры сообщали о «минированиях» российских вокзалов и аэропортов по заказу СБУ

А также давали задачу проводить соцопросы для устрашения населения Сотрудники международной мошеннической сети кол-центров по заданию СБУ звонили на железнодорожные вокзалы и в аэропорты в России и сообщали ложную информацию о минированиях, рассказал RT задержанный руководитель московского офиса организации Яков Кесельман.