Белоусов заявил о решающем моменте в борьбе с Западом

Он сказал об этом во время награждения военнослужащих.фото: минобороны.рфСейчас наступает решающий момент в противостоянии России с коллективным Западом, заявил 21 февраля министр обороны Андрей Белоусов на встрече с отличившимися военнослужащими.
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