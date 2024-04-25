В Крыму у мужчины нашли две самодельных булавы, взрывчатку и боеприпасы

В Крыму у 52-летнего мужчины нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство, сообщает «МВД медиа». Согласно данным ведомства, полиция получила информацию о возможном наличии взрывчатки у одного из жителей Керчи.
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