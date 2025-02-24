Летающее такси и подводный поезд: каким будет транспорт в будущем

РЕН ТВ Илон Маск видит общественный транспорт будущего в виде тостера. С кухонной техникой футуристичную разработку американского инженера сравнили за обтекаемые формы, две полоски окон на крыше и узкое лобовое стекло.
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