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Летающее такси и подводный поезд: каким будет транспорт в будущем

Летающее такси и подводный поезд: каким будет транспорт в будущем

РЕН ТВ Илон Маск видит общественный транспорт будущего в виде тостера. С кухонной техникой футуристичную разработку американского инженера сравнили за обтекаемые формы, две полоски окон на крыше и узкое лобовое стекло.

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