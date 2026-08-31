В Белгороде число погибших после ракетной атаки ВСУ выросло до трёх

Три человека погибли в результате ракетной атаки, которую украинские формирования совершили на Белгород 30 августа, сообщил врио главы Белгородской области Александр Шуваев.
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