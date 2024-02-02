В США заявили, что финансовая помощь Евросоюза не изменит ситуацию на Украине

ВАШИНГТОН, 2 февраля, ФедералПресс. Выделенная Евросоюзом финансовая помощь Украине не повлияет на расстановку сил в зоне боевых действий, заявил профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии