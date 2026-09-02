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Царьград

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Юрий Федоренко призвал украинцев обустроить убежища до зимы

Юрий Федоренко призвал украинцев обустроить убежища до зимы

Командир бригады сил беспилотных систем ВСУ Юрий Федоренко призвал жителей Украины до зимы обустроить убежища в подвалах и подъездах, создав запасы еды и воды.

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