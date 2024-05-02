В День Победы небо над Пермью будут охранять беспилотники

В День Победы, 9 мая, для обеспечения безопасности массовых мероприятий задействуют беспилотники. Об этом на заседании краевого организационного комитета «Победа» сообщил министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов.
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