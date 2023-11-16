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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Выходи сейчас же, #####. Я тебя #######». Лескотт рассказал, как Насри хотел подраться с Манчини из-за конфликта на тренировке в «Ман Сити»

«Выходи сейчас же, #####. Я тебя #######». Лескотт рассказал, как Насри хотел подраться с Манчини из-за конфликта на тренировке в «Ман Сити»

По словам экс-защитника «Манчестер Сити», на одной из тренировок Насри, выступавший за клуб с 2011 по 2017 год, чуть не подрался с главным тренером, возглавлявшем команду с 2009-го по 2013-й.

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